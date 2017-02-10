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02. 10. 2017

Венгры отказались слушать аргументы Рады за закон об образовании

Венгерские парламентарии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады, на которой украинская сторона хотела обсудить положения закона об образовании. Об этом в понедельник, 2 октября, заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

По ее словам, на прошлой неделе делегация Рады была в Будапеште на организованном Советом Европы форуме по Стамбульской конвенции.

"Украинская сторона предлагала встретиться с депутатами парламента Венгрии, чтобы обсудить вопрос закона. К сожалению, наши коллеги отказались от такой встречи", - сказала Геращенко.

При этом, первый вице-спикер призывает депутатов всеми доступными способами разъяснять представителям других государств положения закона.

Напомним, В Украине 28 сентября вступил в силу закон Об образовании, который предусматривает 12-летнее образование в школе и повышение роли украинского языка.

В связи с этим, в МИД Венгрии заявили, что будут блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Источник: korrespondent.net

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