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02. 10. 2017

Украина хочет провести наблюдательный полет над РФ

Украинские верификаторы в 2018 году планируют провести 12 наблюдательных полетов над территорией России и ряда стран Европы. Полеты пройдут в рамках Договора по открытому небу, сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Украина планирует выполнить 12 наблюдательных полетов на территориях государств-участников Договора по открытому небу с учетом тенденций развития ситуации безопасности, количества военной деятельности на территориях стран Европы и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Эту инициативу Украина представит 5-6 октября в Вене в ходе заседания Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2018 год.

Напомним, США и Дания проведут наблюдательный полет над РФ.

До этого стало известно, что миссия США и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Беларуси и России.

Источник: korrespondent.net

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