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02. 10. 2017

Тимошенко вручили протокол о незаконном пересечении украинской границы

Лидеру объединения Батькивщина Юлии Тимошенко вручили административный протокол о незаконном пересечении госграницы в пункте пропуска Шегени 10 сентября. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству Украинские новости.

"Протокол уже вручен непосредственно Юлии Владимировне Тимошенко", - сказал источник агентства.

Предполагается, что на днях Мостиский районный суд Львовской области рассмотрит протокол.

Как сообщалось, лидер Батьківщини Юлия Тимошенко внесена в базу данных сайта Миротворец после того, как вместе с соратниками прорвала оцепление на польско-украинской границе и помогла экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили попасть в страну.

Напомним Михаил Саакашвили прорвался в Украину через пункт пропуска Шегини в сопровождении нескольких народных депутатов и сотен своих сторонников, которые буквально внесли его на территорию страны.

Источник: korrespondent.net

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