Минюст: Более тысячи украинцев осуждены в РФ за наркоторговлю

В России осуждены более тысячи граждан Украины за распространение наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на брифинге в понедельник, 2 октября.

По его словам, оправдательных приговоров суды почти не выносят. В среднем российские суды приговаривают к 10 годам лишения свободы (за распространение наркотических и психотропных веществ).

Кроме того Петухов призвал украинцев не ехать в Россию работать курьерами и в других сферах, поскольку это может быть ловушкой.

Недавно суд российского города Сургут вынес приговор двум украинцам за сбыт наркотиков. Каждый из подсудимых получил по 9 лет и 7 месяцев колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Источник: korrespondent.net