Дело Майдана: экс-чиновника МВД отпустили под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемого в препятствовании акциям Евромайдана начальника охраны Национальной акционерной компании Нафтогаз Украина, бывшего милиционера Сергея Поготова меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщают Українські новини со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей для Сергея Поготова, Игоря Бабича и Анатолия Серединского.

Как известно, Бабич и Серединский, которые сейчас занимают должности главы и заместителя главы Департамента превентивной деятельности Нацполиции соответственно, во время Майдана работали в отделе службы работы конвойных подразделений специальных учреждений и судебной милиции.

В то же время Сергей Поготов, который сейчас возглавляет группу по охранной деятельности в НАК Нафтогаз Украина, во время Революции достоинства занимал должность первого заместителя руководителя Департамента общественной безопасности МВД.

Всех троих подозревают в системном препятствовании проведению митингов и координации правоохранительных органов в ходе силовых акций против митингующих в феврале 2014 года.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении в преступлениях против активистов Евромайдана двум руководителям Нацполиции и одному бывшему сотруднику МВД.

Источник: korrespondent.net