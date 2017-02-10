Порошенко прокомментировал стрельбу в Лас-Вегасе

Президент Петр Порошенко шокирован стрельбой в Лас-Вегасе и называет инцидент ужасным актом насилия. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Глубоко шокирован страшной трагедией в Лас Вегасе. Искренние соболезнования жертвам и семьям пострадавших в этом ужасном акте насилия", - отметил он.

Глибоко шокований страшною трагедією в Лас Вегасі. Щирі співчуття жертвам та сім’ям постраждалих у цьому жахливому акті насильства — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 октября 2017 г.

Напомним, полицейские застрелили преступника, находившегося на 32-м этаже отеля Mandalay Bay Hotel и открывшего огонь по зрителям концерта кантри-музыки, который проходил рядом, на открытой площадке. Инцидент произошел перед известным казино Mandalay Bay Casino.

Сообщалось, что в результате стрельбы в центре Лас-Вегаса погибли более 50 человек и ранены свыше 200. Позже местные власти уточнили, что число раненых превысило 400.

Источник: korrespondent.net