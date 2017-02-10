Бойня в Лас-Вегасе. Самое массовое убийство в США

В Лас-Вегасе в ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США.

64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. Он застрелился перед штурмом полиции.

Он убил не менее 50 человек, в том числе двух полицейских не при исполнении, более 400 получили ранения. Власти говорят, что число погибших может возрасти, представитель местной больницы оценил состояние еще 14 раненых как критическое.

Люди валились друг на друга, живые и мертвые

Стрелок-одиночка вечером открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Преступник находился в номере отеля и казино Mandalay Bay на 32 этаже и стрелял из окна.

Пэддок стрелял без перерыва в течение 10-15 мину по толпе, собравшейся в нескольких сотнях метров от отеля на кантри-фестиваль Route 91 Harvest на Лас-Вегас-Стрип.

Общее число посетителей фестиваля, который был устроен на одной из самых известных улиц Лас-Вегаса, составило до 30 тысяч человек.

Стрельба началась, когда на сцене был известный певец Джейсон Элдин. Сначала люди подумали, что в толпе взрывают петарды. Группу мгновенно вывели со сцены, включились прожекторы, рассказывает очевидец.

Here is horrifying footage of an active shooter in Las Vegas.



Sending my Prayers to all in harms way. Stay safe everyone and take cover. pic.twitter.com/Lm4A9G8WOP — Dylan (@DylansFreshTake) 2 октября 2017 г.

"Выстрелы звучали один за другим. Люди падали как мухи, валились друг на друга, живые и мертвые, все вместе", - говорит очевидец событий.

Im safe and this was scary. I first thought it was fireworks till I saw someone run by me in blood. @worldstar people were running with blood on em. Who the FUCK shoots up @route91harvest in #Vegas #route91harvest #WorldStar Публикация от Vincent Sager (@vincestagramen) Окт 1 2017 в 10:57 PDT

Военный аналитик CNN Джеймс Галиано заявил, что это было автоматическое оружие, или несколько обычных магазинов, или очень большой дисковый.

Video of automatic weapon being fired at large crowd of people. Stay away from the strip! And stay safe! #MandalayShooting #LasVegas pic.twitter.com/baytuS3Iza — Eduardo Samaniego (@EduSamani) 2 октября 2017 г.

По словам некоторых очевидцев, всего нападавший отстрелял 30 или 40 магазинов, то есть примерно тысячу патронов.

"Ему было достаточно просто нацелиться на центр толпы и нажать на спусковой крючок", - пояснил он.

HORRIFIC SCENE: Do not let this be called anything else but DOMESTIC TERRORISM. AP reports 2dead 13critical & dozens injured. #MandalayBay pic.twitter.com/q7faKkCPpN — Eduardo Samaniego (@EduSamani) 2 октября 2017 г.

После прибытия полиции на место происшествия стрелок все с того же 32-го этажа открыл огонь и по полицейским машинам. Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.

Внимание! На видео есть погибшие и раненые

Изначально сообщалось, что правоохранители ликвидировали преступника, однако позже шериф сообщил, что он застретился - его нашли бойцы спецназа SWAT.

В номере нашли сразу десять единиц огнестрельного оружия. Тип этого оружия не уточняется. Кроме того, в полиции не стали говорить, что еще удалось найти в номере Паддока.

Личность и мотивы стрелка

Стрелял 64-летний белый мужчина Стивен Пэддок, пенсионер из Лас-Вегаса, который жил в окрестностях города. Он никогда не попадал в поле зрения полиции; откуда у него автоматическое оружие, неизвестно.

28 сентября Пэддок снял номер в отеле вместе с жительницей Невады азиатского происхождения, 62-летней Марилу Дэнли. В каких отношениях они состояли, также не сообщается.

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Спустя несколько часов после стрельбы полиции удалось разыскать женщину. Кроме того, обнаружены два автомобиля, принадлежащих Пэддоку.

Убийца не выдвигал никаких требований. Полиция называет его убийцей-одиночкой и исключает связь массового убийства с терроризмом.

По данным портала Heavy.com, в 2012 году Пэддок подавал в суд на одно из казино Лас-Вегаса, однако в 2014 году иск был отклонен.

Как отмечает BBC, штат Невада известен достаточно мягким законом об обороте оружия. Для покупки и ношения оружия в этом штате не нужна специальная лицензия. Кроме того, закон разрешает продажу автоматического оружия и не ограничивает размер магазина.

Ближе к вечеру 2 октября террористы "Исламского государства" объявили, что Пэддок был их "солдатом" и принял ислам "много месяцев назад".

Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, в заявлении не приводится.

Самое массовое убийство в США

Стрельба в Лас-Вегасе стала самой смертоносной в современной истории США. Об этом соответствует статистика с 1949 года.

Стрельба в Лас-Вегасе / Getty

До этого самой смертоносной была стрельба в гей-клубе в Орландо, произошедшая 12 июня 2016 года. Тогда погибли 49 человек, еще 53 получили ранения. Перед совершением преступления убийца принес присягу лидеру ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади.

В 2007 году массовое убийство в Виргинском политехническом институте унесло жизни 32 человек, а в 2012 в начальной школе Сэнди-Хук были застрелены 27 человек.

Произошедшее эту ночь в Лас-Вегасе - первое массовое убийство в США, которое произошло при президентстве Дональда Трампа.

Американские СМИ отмечают, что с этим городом отчасти связана судьба американского президента, так как в нем находились и построенные Трампом отели и казино.

Президент США выразил свои "глубокие соболезнования" жертвам трагедии в Twitter. Свою поддержку пострадавшим также выразили представители Белого дома, Демократической и Республиканской партии.

Расстрел в Лас-Вегасе, вероятнее всего, вновь поднимет дискуссию об ограничении продажи оружия в США, где в последние годы растет количество подобных инцидентов.

Число массовых убийств, по данным американских правоохранителей, существенно возросло за последние 15 лет.

Источник: korrespondent.net