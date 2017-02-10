ИГ взяло на себя ответственность за бойню в Вегасе

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за бойню в Лас-Вегасе. Об этом говорится в заявлении террористов, которое публикует агентство Amaq, сообщает Іndependent.

Согласно заявлению ИГИЛ, нападавший был "солдатом исламского государства".

Во втором заявлении террористы сообщили, что боевик "перешел в ислам несколько месяцев назад".

Напомним, в Лас-Вегасе в результате произошедшей бойни пострадало более 400 человек.

Полицейские застрелили преступника, находившегося на 32-м этаже отеля Mandalay Bay Hotel и открывшего огонь по зрителям концерта кантри-музыки, который проходил рядом, на открытой площадке. Инцидент произошел перед известным казино Mandalay Bay Casino.

По другой информации, стрелявший в Лас-Вегасе покончил с собой.

Источник: korrespondent.net