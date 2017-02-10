МИД: Украинцы не пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе

Граждан Украины на данный момент нет среди пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом в соцсети Twitter в понедельник, 2 октября, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Стрельба в Лас-Вегасе. Ведутся следственные действия. Предварительно – украинцев среди погибших или раненых нет. Горячая линия +1 (415) 690 0460", – сообщили в МИД.

Стрілянина в #ЛасВегас. Ведуться слідчі дії.

Попередньо – укранців серед загиблих чи поранених немає. Гаряча лінія - +1(415) 690 0460 pic.twitter.com/9zmcWzLKfH — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 октября 2017 г.

Напомним, в результате стрельбы в центре Лас-Вегаса погибли более 50 человек и ранены свыше 200. Позже местные власти уточнили, что число раненых превысило 400.

Источник: korrespondent.net