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02. 10. 2017

Дело Майдана: заседание по экс-копу отложили

Печерский райсуд отложил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения замначальнику Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолию Серединскому, который подозревается в противодействии участникам Революции Достоинства. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Укринформ со ссылкой на решение судьи Виталия Писанца.

Отмечается, что в начале судебного заседания прокурор объявил отвод судьи Писанцу, поскольку, по мнению стороны обвинения, судья является предвзятым, так как не рассмотрел 29 сентября ходатайство об избрании меры пресечения Серединскому.

"Прокуратура направила в Печерский райсуд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Анатоля Серединского еще 29 сентября. С тех пор прошло 72 часа и судья назначил рассмотрение этого ходатайства только сейчас, когда процессуальные сроки уже прошли. Поэтому сторона обвинения считает судью Писанца предвзятым и объявляет ему отвод", – заявил прокурор.

В свою очередь адвокаты Серединского возражали против удовлетворения этого ходатайства. Они апеллировали к тому, что 29 сентября никто не задерживал Серединского, а он сам явился в суд.

В конце концов судья Писанец решил отложить рассмотрение дела.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-чиновника МВД Сергея Попова, подозреваемого по делу Майдана, отпустили под домашний арест.

Источник: korrespondent.net

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