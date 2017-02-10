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02. 10. 2017

Игорь Лысов поздравил учителей с их профессиональным праздником

В преддверии праздника Игорь Лысов поздравил учителей Лико-школы и воспитателей детских садиков Лико-Свит, а также всех украинских педагогов с их профессиональным днем.
Лико-школа является одной из лучших школ Киева, в которой используются передовые образовательные и воспитательные технологии, а ее ученики являются победителями многих олимпиад, соревнований, творческих проектов. И все это, в первую очередь, благодаря мастерству и стараниям педагогов, которые помогают раскрыть ребенку его потенциал, развить и сформировать лучшие качества.

 
 

"Для меня слово учитель значит многое. Как для гражданина – вы формируете будущее нашей страны. Как для человека, который прошел обучение в школе, университете – роль учителя всегда оставалась для меня святой. И если бы спросили, какой для тебя была первая икона, то я бы сразу ответил, что это моя первая учительница – Евгения Степановна, и я всегда вспоминаю ее с благодарностью", — сказал Игорь Лысов.

 
 

"Хочу пожелать вам успехов, вдохновения, чтобы дети всегда относились к вам, как к самым уважаемым людям в их жизни, а вы всегда имели повод гордиться своими учениками. Я понимаю, что роль учителя, преподавателя, тренера в спорте на сегодняшний день – это в первую очередь фанатическая преданность… И за эту преданность, за то, что отдаете ученикам частичку своей души – большая вам благодарность и уважение", — поблагодарил он учителей.

Также Игорь Лысов  вручил лучшим педагогам грамоты и подарки. А по завершении официальных поздравлений их ждал концерт от детских творческих коллективов Лико-школы и Лико-Свита, а также театра "Личности".

Источник: korrespondent.net

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