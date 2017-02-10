Каталония предложила Мадриду переговоры

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что не заинтересован в "травматическом" разрыве Каталонии с Испанией и предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою переговоры под эгидой Евросоюза. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Радио Свобода.

Пучдемон заявил, что стремится не к "травматическому" разрыву с Мадридом, а к "новому пониманию".

По словам главы каталонского правительства, он еще не контактировал с центральным правительством Испании. Пучдемон призвал Рахоя сообщить, поддерживает ли он переговоры о будущем Каталонии под эгидой Европейского союза.

Пучдемон считает, что референдум имеет законную силу, а его результат обязателен к исполнению. По его словам, вопрос о выходе Каталонии из состава Испании должен решить региональный парламент. Рахой назвал голосование в Каталонии незаконным.

Ранее испанские власти пообещали отменить автономию Каталонии, если та заявит о независимости, после проведенного 1 октября референдума.

Напомним, в результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков во время голосования более тысячи человек пострадали.

Источник: korrespondent.net