ГПУ: Экс-"беркутовцам" платили за разгон Майдана до 5 тыс. грн

Бывшим участникам подразделения Беркут, которые разгоняли участников Майдана зимой 2013-2014 годов, платили от 3 до 5 тысяч гривен. Об этом во время брифинга сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, такие выплаты были регулярными с декабря 2013 до февраля 2014 годов. Всего было выплачено 50 млн гривен.

Горбатюк подчеркнул, что 5 тысяч гривен платили офицерам, и по 3 предназначалось рядовым.

Он отметил, что средства были нацелены на то, что силовики будут совершать незаконные действия против протестующих, после которых руководство государства сможет рассчитывать, что Майдан будет прекращен.

Напомним, ранее у ГПУ сообщили, что потерпевшими по делу преступлений против участников акций на Майдане Независимости признаны более 1500 человек.

Источник: korrespondent.net