Лента RSS
Подписаться на ленту
02 октября 2017, понедельник, 20:04
+7°C
Завтра +11°C
+7°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,3
02. 10. 2017

ХАМАС передаст управление сектором Газа Палестинской автономии

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас намерен безотлагательно начать прием государственных дел в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр автономии Рами Хамдалла в понедельник, 2 октября, во время визита на территорию.

По его словам, в самое ближайшее время палестинские власти примут руководство министерствами сектора Газа, которые ранее находились под управлением движения ХАМАС.

Хамдалла прибыл в сектор Газа вместе с большой делегацией. Это его первый визит на территорию более чем за два года. Палестинское правительство проведет в секторе Газа заседание во вторник, 3 октября.

В середине сентября руководство ХАМАС сообщило, что намерено передать управление сектором Газа, а также заявило о возможности проведения всеобщих выборов. В ООН приветствовали этот шаг. Ранее, 29 сентября, в рамках этого процесса палестинскому правительству было передано руководство министерством культуры.

Напомним, в мае ХАМАС избрало Исмаила Ханию своим новым политическим лидером.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.