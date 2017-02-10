ХАМАС передаст управление сектором Газа Палестинской автономии

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас намерен безотлагательно начать прием государственных дел в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр автономии Рами Хамдалла в понедельник, 2 октября, во время визита на территорию.

По его словам, в самое ближайшее время палестинские власти примут руководство министерствами сектора Газа, которые ранее находились под управлением движения ХАМАС.

Хамдалла прибыл в сектор Газа вместе с большой делегацией. Это его первый визит на территорию более чем за два года. Палестинское правительство проведет в секторе Газа заседание во вторник, 3 октября.

В середине сентября руководство ХАМАС сообщило, что намерено передать управление сектором Газа, а также заявило о возможности проведения всеобщих выборов. В ООН приветствовали этот шаг. Ранее, 29 сентября, в рамках этого процесса палестинскому правительству было передано руководство министерством культуры.

Напомним, в мае ХАМАС избрало Исмаила Ханию своим новым политическим лидером.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net