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02. 10. 2017

ИГ не причастно к стрельбе в Лас-Вегасе – ФБР

Международная террористическая организация ИГИЛ не причастна к стрельбе в Лас-Вегасе. Об этом в понедельник, 2 октября, на пресс-конференции сообщил глава филиала Федерального бюро расследований в Лас-Вегасе Аарон Роуз, передает Медуза.

По его словам, между стрельбой в Лас-Вегасе и ИГИЛ нет связи.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за бойню в Лас-Вегасе. 

Как сообщал Корреспондент.net, в Лас-Вегасе в результате произошедшей бойни пострадало более 400 человек.

Полицейские застрелили преступника, находившегося на 32-м этаже отеля Mandalay Bay Hotel и открывшего огонь по зрителям концерта кантри-музыки, который проходил рядом, на открытой площадке. Инцидент произошел перед известным казино Mandalay Bay Casino.

По другой информации, стрелявший в Лас-Вегасе покончил с собой.

Источник: korrespondent.net

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