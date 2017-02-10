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02. 10. 2017

СМИ: России дали доступ к системе киберзащиты США

Министерство обороны России получило доступ к системе киберзащиты Министерства обороны США. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что Министерство обороны РФ получило код системы ArcSight, которая лежит в основе киберзащиты большинства подразделений армии США. Доступ к системе предоставила компания Hewlett Packard Enterprise, которая ее разработала.

По данным источников, Россия получила доступ к исходному коду ArcSight в ходе сертификации системы для продажи российскому государственному сектору.

В то же время разработчики ArcSight и сотрудники спецслужб США сообщили, что российская сторона могла обнаружить уязвимости в программном обеспечении, которые могут помочь хакерам скрыть кибератаку от американских военных. 

Напомним, ранее сообщалось, что США выделят Украине пять миллионов на кибербезопасность.

Источник: korrespondent.net

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