СМИ: России дали доступ к системе киберзащиты США

Министерство обороны России получило доступ к системе киберзащиты Министерства обороны США. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что Министерство обороны РФ получило код системы ArcSight, которая лежит в основе киберзащиты большинства подразделений армии США. Доступ к системе предоставила компания Hewlett Packard Enterprise, которая ее разработала.
По данным источников, Россия получила доступ к исходному коду ArcSight в ходе сертификации системы для продажи российскому государственному сектору.
В то же время разработчики ArcSight и сотрудники спецслужб США сообщили, что российская сторона могла обнаружить уязвимости в программном обеспечении, которые могут помочь хакерам скрыть кибератаку от американских военных.
Напомним, ранее сообщалось, что США выделят Украине пять миллионов на кибербезопасность.
Источник: korrespondent.net
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