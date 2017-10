Стрельба в Вегасе: число жертв выросло до 58

В результате стрельбы на концерте в Лас-Вегасе погибли 58 человек, более полутысячи получили ранения. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

"Стрелок, открывший огонь по тысячной толпе посетителей музыкального фестиваля в Las Vegas Strip, убил по меньшей мере 58 человек", – сказал шериф.

Также он сообщил, что в результате огнестрельных ранений и массовой паники пострадали 515 человек.

