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02. 10. 2017

Стрельба в Вегасе: число жертв выросло до 58

В результате стрельбы на концерте в Лас-Вегасе погибли 58 человек, более полутысячи получили ранения. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

"Стрелок, открывший огонь по тысячной толпе посетителей музыкального фестиваля в Las Vegas Strip, убил по меньшей мере 58 человек", – сказал шериф.

Также он сообщил, что в результате огнестрельных ранений и массовой паники пострадали 515 человек.

BREAKING: At least 58 people killed, 515 injured in the Las Vegas shooting, Las Vegas Sheriff says. https://t.co/5ad90PPoKG pic.twitter.com/Rb6S3U30Ve

— ABC News (@ABC) 2 октября 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось о 50 погибших.

Как сообщал Корреспондент.net, по предварительным данным МИД, среди погибших в стрельбе в Вегасе украинцев нет.

Источник: korrespondent.net

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