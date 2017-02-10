МВД Испании заявило о 431 раненом полицейском в Каталонии

В ходе голосования на референдуме о независимости Каталонии 431 офицер полиции и гражданской гвардии Испании получили травмы. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на МВД Испании.

В ведомстве отметили, что количество пострадавших возросло в понедельник, 2 октября, когда стало известно про все ушибы, синяки, царапины и даже укусы, которые правоохранители получили в ходе столкновений во время исполнения судебного решения о блокировании участков.

Так, в воскресенье, 1 октября, власти Испании сначала сообщали об 11 раненых силовиках, потом о 39 пострадавших полицейских и членах гражданской гвардии.

В то же время женералитат сначала сообщил о 38 пострадавших. В два часа дня по местному времени Женералитат насчитал более 300 раненых. Еще за несколько часов их количество превысило 450 человек. После закрытия участков их было уже более 750, на утро число пострадавших снова выросло. По последним данным, количество пострадавших почти достигло 900 человек.

Напомним, ранее правительство Каталонии сообщило, что в столкновениях с полицией, пытающейся помешать проведению референдума о независимости региона, пострадали 337 человек.

Источник: korrespondent.net