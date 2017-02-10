В поисках крайнего. Кто ответит за Калиновку?

За три года войны в Украине успели состояться взрывы на четырех складах с боеприпасами.

Причем между последними двумя происшествиями в Балаклее и Калиновке не прошло и полугода.

Понятно, что в такой ситуации обойтись стандартными увольнениями младших офицеров и суровыми выговорами будет сложно даже украинской власти.

В Народном фронте быстро нашли главного виновника, но президент не спешит сдавать своего начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

Народный фронт против Муженко

Первым предложил уволить Муженко из-за событий в Калиновке советник Арсена Авакова Антон Геращенко.

"Выступаю с предложением к комитету (Верховной Рады – ред.) по вопросам национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об обращении к верховному главнокомандующему президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку главу Генерального штаба Виктора Муженко и его заместителя, отвечающего за сохранность и безопасность военных складов", - заявил нардеп.

По его словам, взрывы на складе боеприпасов в Калиновке - это военная катастрофа, ответственность за которую должен понести именно Муженко и его зам.

Геращенко также предложил заслушать отчет Генштаба об использовании 300 миллионов гривен, выделенных Радой в бюджете-2017 на безопасность военных складов.

"Судя по всему эти деньги, как обычно, ушли, как вода в песок", - отметил советник министра внутренних дел.

Геращенко считает произошедшее результатом "халатности, безалаберности и безнаказанности высшего военного руководства".

Позже подтянулось и “тяжелая артиллерия” из Народного фронта.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что ответственность за пожар на складах боеприпасов в Калиновке несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная с начальника Генерального штаба.



"Для меня принципиальной является ответственность. Начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны. Мы продемонстрировали, что не способны защитить наши стратегическиеарсеналы. И поэтому постает вопрос о качестве защиты нашей страны. И пока у нас не будут отвечать высшие должностные лица, которые не выполняюткачественно свои функции, мы будем постоянно считать наши потери и нашиубытки" , - подчеркнул Турчинов.

БПП держится за Муженко

Муженко считается человеком лояльным президенту Петру Порошенко, поэтому увольнять его глава государства не спешит.

Министерство обороны проводит служебное расследование в связи с пожаром на территории склада боеприпасов возле Калиновки. И у президента предлагают дождаться результатов этой проверки, а до этого не рубить с плеча.

"Вешать ярлыки" и обвинять кого-то в том, что произошло, пока мы не разберемся, преждевременно", – считает министр обороны Степан Полторак.

Он уверен, что только расследование может установить причины пожара и насколько хорошо в данной ситуации сработали Вооруженные силы.

Сам Муженко заявляет, что его или его подчиненных не получится обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.

Муженко подчеркнул, что для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе.

Он сообщил, что благодаря "умелым, слаженным и даже героическим действиям ... личного состава 48 арсенала пожар был локализован и остановлен уже в 16 часов", что позволило избежать потерь личного состава и местных жителей.

При этом он добавил, в ситуации, когда в стране идет война, главным объектом враждебной атаки являются Вооруженные Силы как основная опора национальной безопасности.

"Сразу появились те, кто стремятся расшатать боеготовность и целостность Вооруженных Сил. Их задача совпадает с вражеской: а) убедить общество в том, что командование ВС не способно адекватно реагировать на угрозы; б) посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ, в) пошатнуть доверие к армии. И на этом фоне реализовать свои политические амбиции. Эти люди не понимают, что ВС стали другими. Не такие, как были в 2014 ", - подчеркнул Муженко.

О том, что до завершения полного расследования по взрывам складов в Калиновке нельзя назначать виновных и дискредитировать армию, заявила и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Позиция президента и фракции БПП: до тех пор, пока не произойдет полное расследование, пока не будут сделаны выводы и определены ответственные, до тех пор не может быть определено наказание", - сказала Луценко.

Она подчеркнула, что по результатам расследования по Балаклеи наказаны 80 военнослужащих "разной степени ответственности, вплоть до заместителей руководства армии", по Сватово – 40 военнослужащих.

"Только после детального расследования могут быть найдены виновные, сделаны выводы, и тогда будет объявлено наказание. До этого все заявления считаем популизмом, разбалансировкой и дискредитацией украинской армии", - подытожила Луценко.

Большая война

Наблюдатели давно отмечают противостояние между президентом Порошенко и министром внутренних дел Аваковым, которое превратилось в главный лейтмотив внутренней украинской политики.

Нападки людей Авакова на “человека Порошенко” Муженко – элемент этого противостояния.

“Депутатам из НФ выгодно ослабить позиции президента”, - говорит политолог Игорь Петренко.

При этом, по мнению политолога Владимира Фесенко, сейчас Порошенко Муженко не сдаст – он не может поддаться давлению со стороны НФ, а значит главе Генштаба временно ничего не угрожает.

Источник: korrespondent.net