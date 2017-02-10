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02. 10. 2017

Суд Москвы арестовал Навального

Симоновский районный суд Москвы арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Дождь.

Отмечается, что суд пришел к выводу, что администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального.

Судья подчеркнул, что согласие организатора на место проведения акции не может свидетельствовать о согласовании. Кроме того, суд пришел к выводу, что организатору и самому Навальному было известно об отказе, однако из Навальный в ролике на YouTube и на своем сайте призывал к проведению несогласованной акции. 

"Суд считает вину доказанной. Доказательства не вызывают у суда сомнений", – сказал судья.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 29 сентября, Навального задержали в Москве.

Источник: korrespondent.net

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