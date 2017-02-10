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02. 10. 2017

Референдум в Каталонии: ЕП проведет дебаты

Европейский парламент в среду, 4 октября, проведет дебаты по референдуму о независимости Каталонии. Соответствующее решение приняли большинство евродепутатов, передает в понедельник, 2 октября, EUobserver.

Отмечается, что за обсуждение референдума в Каталонии выступили представители левых, а также либеральной, социалистической и правоцентристской групп Европарламента.

В ходе дебатов евродепутаты намерены обсудить насилие во время референдума о независимости.

Как добавил глава Европарламента Антонио Таяни, на дебатах будут обсуждать конституцию, верховенство закона и основные права в Испании в свете последних событий в Каталонии.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство.

В результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков во время голосования пострадали более тысячи человек.

Источник: korrespondent.net

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