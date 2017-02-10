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02. 10. 2017

Стрельба в Вегасе: Трамп объявил пятидневный траур

Президент США Дональд Трамп объявил пятидневный траур в связи со стрельбой в Лас-Вегасе. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили на сайте Белого дома.

Траур объявлен до пятницы, 6 октября.

Так, в знак уважения к жертвам стрельбы флаг США будет приспущен в штаб-квартире Белого дома, на всех общественных зданиях федерального правительства в Колумбии.

Кроме этого, Трамп распорядился приспустить национальные флаги во всех посольствах США, официальных представительствах, консульских учреждениях и других объектах за рубежом, включая военные объекты и военно-морские суда.

Напомним, в результате стрельбы на концерте в Лас-Вегасе погибли 58 человек.

Источник: korrespondent.net

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