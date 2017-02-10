В Дамаске произошел двойной теракт, есть погибшие

В сирийской столице Дамаск в понедельник, 2 октября, два террориста-смертника напали на полицейский участок, убив ряд мирных жителей и полицейских. Об этом сообщило государственное телевидение со ссылкой на Министерство внутренних дел Сирии.

Отмечается, что телеканал al-Mayadeen TV сообщил, что четыре террориста совершили атаку, убив более 10 человек.

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна террористическая группировка.

Напомним, ранее сообщалось о теракте в Марселе.

Источник: korrespondent.net