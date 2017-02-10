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02. 10. 2017

США назвали единственную тему для диалога с КНДР

США не будут вести диалог с Северной Кореей по политическим вопросам, единственной темой для диалога будет вопрос освобождения американских граждан. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

"Мы ясно дали понять, что сейчас не время для разговоров с КНДР. Единственное, мы говорим с ними – и будем говорить с ними – только об освобождении задержанных американских граждан. Помимо этого никаких других переговоров не будет", – заявила Сандерс.

Трамп заявил о "полной готовности" к войне с КНДР

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал напрасной тратой времени переговоры с властями КНДР.

Источник: korrespondent.net

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