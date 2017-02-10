Главнокомандующий ВС Швеции посетил Донбасс

Начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Королевства Швеции генералом Микаэлем Бюденом посетили один из районов проведения АТО. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщается на странице Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

Отмечается, что во время официального визита в Украину военной делегации Королевства Швеция и поездки в район АТО обсудили вопросы активизации военно-политического диалога, перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции.

Начальник Генштаба проинформировал генерала Бюдена о том, что пики нарушения режима прекращения огня в зоне АТО со стороны российско-террористических войск совпадают с очередными раундами мирных переговоров в Минске.

"Стороны также обменялись опытом по вопросам реформирования и развития вооруженных сил обоих государств и укрепления дружественных партнерских отношений между Украиной и Швецией", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее зону АТО посещал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Источник: korrespondent.net