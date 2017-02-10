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02. 10. 2017

Коммунальные долги украинцев снизились

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе 2017 года по сравнению с июлем уменьшилась и на конец августа составила 27,2 млрд гривен. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщила Государственная служба статистики.

Так, задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение на конец августа составила 7,4 млрд грн, по оплате электроэнергии – 3,5 млрд грн, за газоснабжение – 10,7 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 3,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведения – 2,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд грн.

Напомним, в апреле задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 13,3% по сравнению с прошлым месяцем и составила 18,8 млрд гривен.

В июле долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги составил 28 млрд грн.

Источник: korrespondent.net

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