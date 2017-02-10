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02. 10. 2017

На Донбассе уменьшилось количество обстрелов

 
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали меньшее количество взрывов в Донецкой области за 29 и 30 сентября (56 взрывов) по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщается в отчете пресс-службы СММ ОБСЕ.
 
Также в Донецкой области миссия зафиксировала меньшее количество взрывов за период 30 и 1 октября (13 взрывов).
 
В Луганской области количество взрывов с 29 сентября по 1 октября (четыре взрыва) не изменилось по сравнению с предыдущим периодом.

ОБСЕ: На Донбассе в августе пострадали 37 гражданских
 
Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донецке зенитную установку.

Источник: korrespondent.net

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