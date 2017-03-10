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03. 10. 2017

Законопроект о реинтеграции Донбасса идет в Раду

Законопроект о реинтеграции Донбасса может быть зарегистрирован в Верховной Раде в среду, 4 октября. Об этом заявил председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов, передает Интерфакс-Украина.

"Уже, я надеюсь, в среду этот законопроект будет внесен в парламент, как юридически выверенный текст", – сказал он.

По словам Герасимова, в настоящее время ведется окончательная юридическая доработка этого документа. Депутат считает, что парламент примет закон до 18 октября.

Председатель фракции БПП также отметил, что в Раде "понимают все риски, которые будут" в случае непринятия закона.

Законопроект по Донбассу почти готов к внесению в Раду

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июня президент Петр Порошенко заявил, что по его указанию был разработан план реинтеграции Донбасса. На днях стало известно, что в Администрации президента завершено согласование с международными партнерами законопроекта о реинтеграции Донбасса. 

Источник: korrespondent.net

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