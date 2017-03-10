Лента RSS
Подписаться на ленту
03 октября 2017, вторник, 02:53
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,3
03. 10. 2017

Стрельба в Лас-Вегасе: число жертв выросло до 59

Число погибших в результате стрельбы, произошедшей в Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля, возросло до 59 человек.

Как сообщают местные власти, 527 человек получили ранения.

Напомним, в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США.

Стрельба в Вегасе: Трамп объявил пятидневный траур

64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. Преступник застрелился перед штурмом полиции.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.