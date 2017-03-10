Стрельба в Лас-Вегасе: число жертв выросло до 59

Число погибших в результате стрельбы, произошедшей в Лас-Вегасе во время музыкального фестиваля, возросло до 59 человек.

Как сообщают местные власти, 527 человек получили ранения.

Напомним, в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США.



Стрельба в Вегасе: Трамп объявил пятидневный траур

64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. Преступник застрелился перед штурмом полиции.

Источник: korrespondent.net