В Бельгии умертвили писательницу эротических романов

В Бельгии совершили эвтаназию в отношении французской писательницы Энн Берт, сообщает Le Monde.

Берт умерла в возрасте 59 лет в одной из больниц. Литератора умертвили с помощью летальной инъекции по ее просьбе.

Разрешения на проведение процедуры писательница добивалась в течение последних нескольких месяцев.

В 2015 году Берт диагностировали боковой амиотрофический склероз. В 2017 году она обратилась к кандидатам в президенты Франции с открытым письмом, в котором призывала разрешить эвтаназию в стране.

Энн Берт известна как автор эротических произведений. Среди ее книг – Жемчужина, Вода в рот, Проклятая притягательность и сборник лимериков Интим.



В Нидерландах хотят разрешить эвтаназию старикам

Напомним, в прошлом году в Бельгии впервые применили эвтаназию к неизлечимо больному ребенку.

Источник: korrespondent.net