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03. 10. 2017

В Бельгии умертвили писательницу эротических романов

 
В Бельгии совершили эвтаназию в отношении французской писательницы Энн Берт, сообщает Le Monde.
 
Берт умерла в возрасте 59 лет в одной из больниц. Литератора умертвили с помощью летальной инъекции по ее просьбе. 
 
Разрешения на проведение процедуры писательница добивалась в течение последних нескольких месяцев.
 
В 2015 году Берт диагностировали боковой амиотрофический склероз. В 2017 году она обратилась к кандидатам в президенты Франции с открытым письмом, в котором призывала разрешить эвтаназию в стране.
 
Энн Берт известна как автор эротических произведений. Среди ее книг – Жемчужина, Вода в рот, Проклятая притягательность и сборник лимериков Интим.

В Нидерландах хотят разрешить эвтаназию старикам
 
Напомним, в прошлом году в Бельгии впервые применили эвтаназию к неизлечимо больному ребенку. 

Источник: korrespondent.net

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