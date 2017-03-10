Иран и Ирак провели учения возле Иракского Курдистана

Вооруженные силы Ирана и Ирака провели совместные военные учения на иранской территории возле границы с Ираком на участке, граничащем с Иракским Курдистаном, сообщает Радио Свобода.

По словам военных Ирана, в учениях на западной границе страны принимали участие бронетанковые, артиллерийские и авиационные подразделения из обеих стран.

"Иран и Ирак имеют общих врагов и должны обеспечивать безопасность своих границ от угроз", – заявил командующий сухопутными силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана Могаммад Пакпур.

В Иракском Курдистане сообщили, что учения проходили в 250 метрах от границы.



Ирак выдвинул ультиматум Курдистану

Как сообщал Корреспондент.net, 25 сентября состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана. За его независимость проголосовали почти 93% избирателей.

В тот же день Иран закрыл границу с Иракским Курдистаном по просьбе правительства Ирака.

Источник: korrespondent.net