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03. 10. 2017

Иран и Ирак провели учения возле Иракского Курдистана

Вооруженные силы Ирана и Ирака провели совместные военные учения на иранской территории возле границы с Ираком на участке, граничащем с Иракским Курдистаном, сообщает Радио Свобода.

По словам военных Ирана, в учениях на западной границе страны принимали участие бронетанковые, артиллерийские и авиационные подразделения из обеих стран.

"Иран и Ирак имеют общих врагов и должны обеспечивать безопасность своих границ от угроз", – заявил командующий сухопутными силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана Могаммад Пакпур.

В Иракском Курдистане сообщили, что учения проходили в 250 метрах от границы.

Ирак выдвинул ультиматум Курдистану

Как сообщал Корреспондент.net, 25 сентября состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана. За его независимость проголосовали почти 93% избирателей.

В тот же день Иран закрыл границу с Иракским Курдистаном по просьбе правительства Ирака.

Источник: korrespondent.net

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