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03. 10. 2017

Доходы ИГ от продажи нефти упали на 90% – СМИ

Доходы террористической организации "Исламское государство" от продажи нефти за 2015–2017 годы упали на 90%. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники в антитеррористической коалиции во главе с США.

Отмечается, что выручка от продажи нефти с 2015 года уменьшилась с 50 млн до 4 млн долларов.

По сведениям издания, посредники перепродавали нефть на местных рынках в Сирии или перевозили в другие страны. Выручка от нефти составляла половину доходов террористов, другую половину ИГ обеспечивало путем грабежей.

"Потеря половины их доходов многое означает. Их территория сокращается, также как и их способность облагать население налогами", – отметил аналитик Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Таблер.

Сирия заявила о контроле большинства нефтяных месторождений страны

Напомним, ранее официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что более 87% территории Сирии освобождено от боевиков "Исламского государства".

Источник: korrespondent.net

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