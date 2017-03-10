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03. 10. 2017

У Порошенко и Авакова конфликт с первого дня – Геращенко

Конфликт между президентом Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым существует с первого дня избрания украинского лидера. Об этом заявил экс-советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко в эфире телеканала ICTV вечером 2 октября.

"Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко", – ответил нардеп на вопрос, конфликтуют ли Порошенко и Аваков.

Геращенко отметил, что причиной конфликта является разный подход к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований в Украине.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а Народный фронт, я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", – заявил депутат.

Аваков назвал дело против своего зама надуманным

Ранее сообщалось, что НАПК обнаружило нарушения в электронной декларации Авакова за 2015 год.

Источник: korrespondent.net

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