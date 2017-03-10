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03. 10. 2017

В Лас-Вегасе введен режим чрезвычайного положения

Власти округа Кларк в американском штате Невада (где находится Лас-Вегас) ввели чрезвычайное положение в связи с произошедшей в городе стрельбой.

Режим ЧП вводится с понедельника, 2 октября.

В документе отмечается, что Лас-Вегас – одно из наиболее популярных туристических мест в мире и что большие группы людей становятся целью для террористов и остальных преступников.

Чрезвычайное положение позволит привлечь все службы округа для ликвидации последствий произошедшего.

Напомним, в ночь на 2 октября в Лас-Вегасе на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США. 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. По последним данным, погибли 59 человек и 527 пострадали.

ИГ не причастно к стрельбе в Лас-Вегасе – ФБР

Преступник покончил с собой до прибытия полиции.

Источник: korrespondent.net

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