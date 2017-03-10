На референдуме в Каталонии пострадали 900 человек

В день референдума о провозглашении независимости Каталонии за медицинской помощью обратились 893 человека, передает Reuters.

По данным департамента здравоохранения Каталонии, 893 человека получили медицинскую помощь в результате травм, полученных во время столкновений с полицией 1 октября. Четверо из этих людей были серьезно ранены, но их здоровье стабильно.



Кровавый референдум. Непризнанный выбор Каталонии

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. Референдум проходил при жестком противостоянии полиции и нацгвардии Испании с одной стороны и сторонников независимости Каталонии с другой.

Источник: korrespondent.net