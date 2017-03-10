У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Тихом океане возле берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Эпицентр землетрясения находился в 42 километрах юго-восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского района, расстояние до береговой линии составило 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угрозу цунами не объявляли.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Напомним, в конце сентября на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Источник: korrespondent.net