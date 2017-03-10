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03. 10. 2017

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6

 
В Тихом океане возле берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
 
Эпицентр землетрясения находился в 42 километрах юго-восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского района, расстояние до береговой линии составило 10 километров.
 
Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угрозу цунами не объявляли.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
 
Напомним, в конце сентября на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6.
 

Источник: korrespondent.net

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