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03. 10. 2017

Венгрия и Румыния вместе выступят против закона об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает "ударом в спину" принятие Украиной закона об образования, сообщает Радио Свобода.

Во время встречи со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану Сийярто отметил "естественность" совместного выступления Будапешта и Бухареста против украинского закона.

"Гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами", – заявил он.

Сийярто считает, что закон об образовании противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Венгрия и Румыния.

Также министр увидел серьезную угрозу в том, что на рассмотрение депутатов Верховной Рады отправились законопроекты о языке и гражданстве.

По мнению Будапешта, законопроект об образовании нарушает права национальных меньшинств в Украине.

Латвия поддержала украинский закон об образовании

Напомним, 28 сентября в Украине вступил в силу закон об образовании, который предусматривает 12-летнее образование в школе и повышение роли украинского языка. В МИД Венгрии заявили, что будут блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Источник: korrespondent.net

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