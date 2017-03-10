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03. 10. 2017

Более двух миллионов человек стали беженцами в 2017 году

 
В 2017 году более двух миллионов человек стали беженцами и покинули свои страны. Такие данные были обнародованы на 68-й сессии Исполнительного комитета управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Reuters. 
 
В указанное выше число вошли, в частности, 650 тысяч мигрантов из Южного Судана и 500 тысяч представителей народа рохинджа, которые бегут от преследования из Мьянмы в Бангладеш. 
 
"Зачастую они больны, травмированы и голодны, находятся в отдаленных пограничных районах, в общинах, страдающих от бедности и отсталости", – заявил глава ведомства Филиппо Гранди.

Бангладеш грозит гуманитарная катастрофа из-за беженцев из Мьянмы
 
Напомним, по данным ООН, в 2016 году число беженцев составило 65,6 миллиона человек.

Источник: korrespondent.net

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