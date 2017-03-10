США вышлют из страны две трети сотрудников посольства Кубы – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа потребует, чтобы две трети дипломатических сотрудников Кубы покинули США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе.

Отмечается, это произойдет "после нескольких месяцев таинственных атак, из-за которых ухудшилось состояние здоровья сотрудников посольства США в Гаване".

Ожидается, что Госдепартамент США объявит об этом решении во вторник, 3 октября.



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Напомним, ранее власти Кубы заявили, что не смогли обнаружить доказательства, подтверждающие инциденты с "акустическими атаками" на американских дипломатов.

Источник: korrespondent.net