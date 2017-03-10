Итоги 02.10: Бойня в Лас-Вегасе, пожар в Запорожье

Правительство Каталонии предложило Мадриду переговоры

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что не заинтересован в "травматическом" разрыве Каталонии с Испанией и предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою переговоры под эгидой Евросоюза.

Суд Москвы арестовал Навального

Симоновский районный суд Москвы арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Суд пришел к выводу, что администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального.

На концерте в Лас-Вегасе произошел кровавый расстрел

В Лас-Вегасе в ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США. 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. По последним данным, погибли 59 человек и 527 пострадали. Преступник покончил с собой до прибытия полиции.

Бойня в Лас-Вегасе. Самое массовое убийство в США

Пять человек сгорели в хостеле в Запорожье

В хостеле Запорожья произошел пожар, в результате которого погибли пятеро человек. Четверо погибших были гражданами Азербайджана.Предварительная причина пожара – воспламенение электросети в коридоре второго этажа. Хозяйка хостела задержана.

Украина на четверть увеличила транзит российского газа

Украина в январе-сентябре 2017 года увеличила транзит российского природного газа через свою газотранспортную систему на 23,4% (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 70,36 млрд куб. м.

Согласно оперативным данным Укртрансгаза, в том числе транзит газа через Украину в Европу за девять месяцев составил 68,54 млрд куб. м, в Молдову – 1,8 млрд куб. м.

В Кабмине рассказали о повышении тарифов на услуги ЖКХ

В 2018 году в Украине возможен рост тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%. Об этом идет речь в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли.

Главнокомандующий ВС Швеции посетил зону АТО

Начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Королевства Швеции генералом Микаэлем Бюденом посетили один из районов проведения АТО.

Во время официального визита в Украину военной делегации Королевства Швеция и поездки в район АТО обсудили вопросы активизации военно-политического диалога, перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции.

Источник: korrespondent.net