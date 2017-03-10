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03. 10. 2017

В доме стрелка из Вегаса нашли оружие и взрывчатку

В доме Стивена Пэддока, открывшего стрельбу у казино Mandalay Bay в центре Лас-Вегаса и убившего 59 человек, найдены 18 единиц стрелкового оружия, несколько тысяч патронов, а также взрывчатые вещества. Об этом сообщил представитель местной полиции Джозеф Ломбардо.

"Мы нашли 23 единицы огнестрельного оружия в (отеле) Mandalay Bay и 19 в его доме в Меските (в штате Невада – ред.)", – сказал представитель полиции.

В автомобиле Пэддока найдено также несколько фунтов нитрата аммония, который может использоваться для изготовления бомб.

По словам Ломбардо, следствие по-прежнему считает 64-летнего Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку.

"Мы знаем, что были разные слухи в СМИ и соцсетях, но у нас нет информации, которая бы могла эти слухи подтвердить", – сказал офицер полиции.

Ранее террористическая группировка "Исламское государство" утверждала о своей причастности к инциденту, но ФБР не нашло связи между преступником и ИГ.

Источник: korrespondent.net

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