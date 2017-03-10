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03. 10. 2017

В Берлине эвакуировали десятки тысяч из-за бомбы времен Второй мировой

В берлинском районе Шенеберг эвакуированы 10 тысяч человек из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны. Как сообщает Tagesspiegel, бомбу обнаружили в понедельник, 2 октября, около 11.30 во время строительных работ на бывшей станции Вильмерсдорф.

Бомба весом 250 кг находилась прямо под железнодорожными путями. Полиция решила эвакуировать людей в радиусе 500 метров. Эвакуация началась в 17.20 по местному времени и продолжалась до поздней ночи.

Помимо многоквартирных домов были эвакуированы также жители одного из домов престарелых, а также сотрудники организаций, работающих неподалеку, включая работников радиостанции Deutschlandradio. Ее вещание было на короткое время прервано.

В районе, где нашли бомбу, ограничили движение общественного транспорта. По словам саперов, бомбу нельзя переместить, ее необходимо уничтожить на месте. 

Напомним, в августе аэропорт Берлина Тегель закрывали на несколько часов из-за обезвреживания советской бомбы времен Второй мировой войны.

Источник: korrespondent.net

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