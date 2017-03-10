Штаб: Из гранатометов обстрелян район Авдеевки

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 17 раз, никто из украинских военных не пострадал. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook утром во вторник, 3 октября.

Согласно сообщению, вечером понедельника боевики увеличили количество обстрелов на донецком направлении, где более 3.00 продолжались их обстрелы из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

Под огонь боевиков также попали территории у Зайцева, Майорская, Невельского, Донца и Крымского.

"Учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали огонь", – сообщили в штабе, добавив, что на приморском направлении после 18.00 сохранялась тишина.

В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР обвинили украинских военных в семи обстрелах за минувшие сутки.

Накануне в результате обстрела со стороны сепаратистов в Марьинке одна из мин попала в жилой дом и разрушила его.

Источник: korrespondent.net