В Каталонии пройдет забастовка против полиции

Профсоюзные и другие организации Каталонии призвали провести во вторник, 3 октября, всеобщую забастовку в знак протеста против действий полиции в день референдума о независимости.

С призывом выступили в частности, сепаратистские объединения ANC и Omnium. К их инициативе намерен присоединиться футбольный клуб "Барселона".

"Клуб будет завтра закрыт. Ни одна из наших команд, включая юношеские, не будет проводить завтра тренировки", - говорится в сообщении клуба в Twitter.

В то же время крупные профсоюзные объединения Испании CCOO и UGT отказались поддержать забастовку, хотя ранее собирались участвовать в ней. Причиной отказа стали высказывания главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который инициирует переговоры с официальным Мадридом.

Министерство иностранных дел Украины также предупредило украинцев о протестах в Каталонии 3 октября.

"03.10.17 планируется общая протестная акция в Каталонии. Ожидается осложнение транспортных коммуникаций", – говорится в Twitter департамента консульской службы МИД.

По последним данным, в день референдума о провозглашении независимости Каталонии 1 октября за медицинской помощью обратились 893 человека.

Источник: korrespondent.net