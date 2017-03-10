Лента RSS
Подписаться на ленту
03 октября 2017, вторник, 09:11
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,3
03. 10. 2017

В Каталонии пройдет забастовка против полиции

Профсоюзные и другие организации Каталонии призвали провести во вторник, 3 октября, всеобщую забастовку в знак протеста против действий полиции в день референдума о независимости.

С призывом выступили в частности, сепаратистские объединения ANC и Omnium. К их инициативе намерен присоединиться футбольный клуб "Барселона".

"Клуб будет завтра закрыт. Ни одна из наших команд, включая юношеские, не будет проводить завтра тренировки", - говорится в сообщении клуба в Twitter.

В то же время крупные профсоюзные объединения Испании CCOO и UGT отказались поддержать забастовку, хотя ранее собирались участвовать в ней. Причиной отказа стали высказывания главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который инициирует переговоры с официальным Мадридом.

Министерство иностранных дел Украины также предупредило украинцев о протестах в Каталонии 3 октября.

"03.10.17 планируется общая протестная акция в Каталонии. Ожидается осложнение транспортных коммуникаций", – говорится в Twitter департамента консульской службы МИД.

По последним данным, в день референдума о провозглашении независимости Каталонии 1 октября за медицинской помощью обратились 893 человека.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.