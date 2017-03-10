В штабе АТО уточнили число раненых за сутки

В результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе с утра вторника, 3 октября, ранения получили два бойца. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала 112 Украина.

"С начала этих суток зафиксировано два обстрела наших позиций. Это Авдеевская промзона. Здесь враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Около 1.00 из гранатометов враг открывал огонь неподалеку Гнутово. Наши военные отвечали противнику из гранатометов. В результате этого противостояния уже двое наших военнослужащих в эти сутки получили ранения", – отметил он.

Стельмах уточнил, что раненых бойцов госпитализировали и "сейчас ими занимаются наши лучшие медицинские специалисты".

По его словам, информация о пострадавших среди гражданских во время вчерашнего обстрела жилых массивов уточняется. Однако, по предварительной информации, жертв и раненых среди мирного населения нет.

Напомним, за прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 17 раз.

Источник: korrespondent.net