Лента RSS
Подписаться на ленту
03 октября 2017, вторник, 10:45
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,3
03. 10. 2017

В штабе АТО уточнили число раненых за сутки

В результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе с утра вторника, 3 октября, ранения получили два бойца. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала 112 Украина.

"С начала этих суток зафиксировано два обстрела наших позиций. Это Авдеевская промзона. Здесь враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Около 1.00 из гранатометов враг открывал огонь неподалеку Гнутово. Наши военные отвечали противнику из гранатометов. В результате этого противостояния уже двое наших военнослужащих в эти сутки получили ранения", – отметил он.

Стельмах уточнил, что раненых бойцов госпитализировали и "сейчас ими занимаются наши лучшие медицинские специалисты".

По его словам, информация о пострадавших среди гражданских во время вчерашнего обстрела жилых массивов уточняется. Однако, по предварительной информации, жертв и раненых среди мирного населения нет.

Напомним, за прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 17 раз.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.