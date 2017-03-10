ГСЧС: Взрывы на складах в Калиновке прекратились

На сегодняшний день открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада в Винницкой области не наблюдается. Об этом сообщается на официальном сайте ГСЧС в Винницкой области.

Как отмечается, пиротехники обследовали на наличие взрывоопасных предметов 18,3 тысячи га из 30,4 тысяч га территории. Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.

"В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала 720 взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.

Накануне, 2 октября, возобновился учебный процесс практически во всех школах и детских садах в зоне возможного поражения.

Cмотрите фотогалерею: Пиротехники под Калиновкой

Напомним, вечером 26 сентября начались взрывы на территории арсенала вблизи города Калиновка. По данным Минобороны, на складах находилось 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 68 тонн были готовы к применению.

Источник: korrespondent.net