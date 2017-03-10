Беззащитны перед огнем. Пожарная безопасность в Украине

В разных регионах чиновники рапортуют о срочно организованных проверках. Но проверять особо нечего, пишет Валерий Литонинский в №35 журнала Корреспондент. И пожарные, и жильцы признают: в большинстве украинских многоэтажных домов пожарные сигнализации по бумагам есть, но на самом деле их нет.

После пожара в одесском лагере Виктория, в котором погибло три ребенка, управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщило довольно жутковатые подробности. Оказывается, на момент пожара в детском лагере новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация не работала уже несколько месяцев — она была преднамеренно отключена.

Пожарные проверяли лагерь в июне 2017 года и выявили нарушения, в частности, отключенную сигнализацию. Договор с компанией Укртехбезпека, которая должна была обслуживать эту систему, лагерь разорвал. Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание об устранении нарушений, однако ничего сделано не было. По подсчетам экспертов, на обслуживание сигнализации во всем лагере руководство пожалело около 1,5 тыс. грн в месяц. В итоге — смерть детей.

Это — не исключение

Но на самом деле проблемы с пожарной сигнализацией, невыполнение норм пожарной безопасности — повсеместны. Павел Марков живет в многоэтажном доме в киевском районе Позняки. Дом относительно новый — в 2010 году сдан в эксплуатацию и оборудован современной системой пожарной сигнализации. В наличии датчики задымления, клапаны отвода дыма, центральный пульт. Но когда случился пожар в одной из квартир, система не сработала. «Люди переполошились, ночь, что делать, непонятно, три этажа сильно задымило, дышать было невозможно. Приехавшие на вызов пожарные сказали, что эта система нигде не работает», — вспоминает Павел в разговоре с Корреспондентом.

В итоге выяснилось: пожарная сигнализация в доме просто не подключена, требования к управляющей домом компании исправить проблему были проигнорированы. Тем временем пульты сигнализации превратились в полочки для цветов, которые разводят консьержи. Ну хоть какая-то часть системы используется, а вот более тысячи жителей дома остаются в опасности.

Жителям 20-этажки по улице Белицкой, 18, в Киеве повезло больше. В их доме, к счастью, пожара не случалось, но пожарная сигнализация в нем также не работает. Член ревизионной комиссии объединения совладельцев дома (ОСМД) Наталья Науменко рассказала Корреспонденту, что неисправность пожарной сигнализации жильцы выявили во время передачи дома от ЖЭКа на баланс ОСМД. «Приемная комиссия подписала, что пожарная сигнализация вроде бы есть, на баланс ее ЖЭК себе поставил, но не подключил, в эксплуатацию она документом введена, а реально — нет. Когда мы принимали дом на баланс, все эти недостатки указали, пожарников вызывали, чтобы они это в акте расписали, документально у нас все это есть, что система неработоспособна. Теперь боремся с Киевгорстроем, чтобы они все доделали», — говорит Науменко. Споры с застройщиком продолжаются уже четыре года, пока Киевгорстрой, по словам представителя ОСМД, всячески уклоняется от выполнения работ.

Как должна быть устроена система

Согласно государственным строительным нормам Украины, пожарная сигнализация обязательно должна быть установлена в домах высотой от 10 этажей и выше. В них обустраивается система дымоотвода: специальная шахта проходит через весь дом, а на каждом этаже устанавливается клапан для удаления дыма. Также в общих коридорах и в коридоре каждой квартиры устанавливаются дымовые пожарные извещатели — датчики сигнализации. Вся система запитана последовательно и выводится на пульт, с которого сигнал передается на пост наблюдения пожарной охраны.

При срабатывании сигнализации открывается клапан на этаже пожара и вентилятор на крыше высасывает дым из этого коридора, чтобы люди могли безопасно эвакуироваться с этажа. Также включается звуковой сигнал сирены, оповещающий, что в доме пожар и людям необходимо его покинуть.

За функционированием системы необходимо следить. Пожарные датчики могут запылиться, сломаться. А в связи с тем, что система запитана по цепочке, выход из строя даже одного элемента приводит к тому, что вся сигнализация перестает работать. Для поддержания работы оборудования ОСМД или управляющая компания дома должны заключить договор с обслуживающей компанией, специализирующейся на пожарных сигнализациях. Стоимость ее услуг не так уж и высока — от 500 до нескольких тысяч гривен в месяц за обслуживание одного дома. Эта сумма делится на всех жителей и включается в тариф за обслуживание дома. То есть плюс несколько гривен в каждую квитанцию.

Виноваты — люди?

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают: согласно постановлению правительства, пожарные инспекторы не проверяют жилые дома. Они могут провести проверку, только если ОСМД или управляющая компания дома сами обратятся с просьбой об этом. А случается это, по словам начальника сектора взаимодействия со СМИ управления ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан, нечасто.

В ГСЧС считают: пожарная сигнализация выходит из строя в первую очередь по вине самих жильцов. «Все дома повышенной этажности, которые сейчас сдаются в эксплуатацию, оборудованы пожарной сигнализацией и другими средствами пожарной безопасности, но в большинстве случаев их разрушают. Человек купил квартиру, начинает делать ремонт, и практически каждый эту сигнализацию у себя в квартире уничтожает. Соответственно, вся система перестает работать. Сигнализация запитана последовательно, по цепочке, система по каждой квартире не работает автономно. Повлиять на это мы не имеем никакой возможности», — пожаловалась Рубан в комментарии Корреспонденту.

По ее словам, также жильцы часто не хотят платить обслуживающей компании за уход за пожарной сигнализацией. Это приводит к ситуации, когда система смонтирована, но не подключена на пульт пожарной охраны.

А если бы ГСЧС проводила массовые проверки, то службу обвинили бы в коррупции и давлении на бизнес, разводят руками в ведомстве.

Хитрость застройщиков

Науменко согласна с тем, что проблема с уничтожением систем безопасности самими жильцами во время ремонтов в квартирах существует. Но, по ее мнению, ключевая проблема не в самих жильцах, а в застройщике. «Когда человек получает ключи от квартиры и заключает договор на обслуживание дома, в нем нужно прописать, что собственникам запрещается осуществлять демонтаж систем противопожарной безопасности. Тогда бы никто туда не лез, ни с каким ремонтом», — уверена представитель ОСМД.

По ее мнению, еще на этапе строительства дома застройщик экономит на системе пожарной безопасности, а благодаря тому, что после ввода в эксплуатацию он передает дом на баланс сначала собственному ЖЭКу, а уже потом ОСМД или управляющей компании, появляется возможность легализовать нарушения. «Если бы ОСМД было с первого дня, мы бы в жизни такое у застройщика не приняли. А так как была прослойка в виде частного ЖЭКа — им все равно, что принимать», — возмущается Науменко.

В ее доме по улице Белицкой, 18, на сегодняшний день есть только 90% датчиков, но застройщик уверяет: когда вводили в эксплуатацию дом, все было на месте, а потом в момент передачи от одной организации к другой — куда-то исчезло. «Они клонят к тому, что это люди где-то поснимали, еще какие-то ситуации придумывают. По факту это замыливание глаз покупателю. По документам все есть, а физически нет и не было этих систем. У нас только в одном грузовом лифте есть система пожарной безопасности, а лифтов таких девять», — говорит Науменко.

Один из экспертов по пожарной безопасности, проводящий экспертизу строительных проектов в Киеве, подтвердил в разговоре с Корреспондентом, что наиболее важный этап для последующего нормального функционирования пожарной сигнализации — это сдача дома в эксплуатацию.

По его словам, с 2011 года, с момента вступления в силу закона Украины о регулировании градостроительной деятельности, у государственного пожарного надзора забрали функцию приема в эксплуатацию законченных строительных объектов. На сегодняшний день системы противопожарной защиты в эксплуатацию принимает Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК), без специализированного пожарного инспектора.

«Заказчик строительства заинтересован как можно дешевле сделать проект, чтобы получить наибольшую выгоду. На монтаж системы пожаротушения нанимаются субподрядчики — где-то недоплатил, никто не доделал. Это может быть. Для этого есть ГАСК, его функция проверить соответствие проектной документации тому, что сделано на практике. Но какая организация, как правило, получает объект в эксплуатацию первой после строительства — это организация того же застройщика, его ЖЭК, так о чем мы говорим?» — задает риторические вопросы эксперт по пожарной безопасности.

Вместе с тем распространены, по его мнению, случаи, когда система пожарной сигнализации смонтирована правильно, но первый ЖЭК, который получает дом на баланс, попросту не заключает договор на ее обслуживание. «Никто ничего не делает, никто не обслуживает, приняли в эксплуатацию, но не заключили договор на обслуживание», — описывает эксперт типичную ситуацию.

В одном из проектных бюро Киева, занимающихся проектированием жилых комплексов в столице, Корреспонденту подтвердили: застройщики систематически пренебрегают нормами пожарной безопасности. Делается это для экономии на строительстве и увеличении прибыли. Наиболее частые нарушения: отсутствие необходимого количества эвакуационных выходов, пожарных лестниц и противопожарных перегородок, уменьшение ширины проходов, уменьшение коэффициента огнестойкости коммуникаций, отсутствие достаточного пространства для разворота пожарной машины и доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников в любую квартиру. «Застройщик пытается впихнуть в участок, который у него есть, как можно больше квадратных метров жилплощади, которые можно продать. Думает в первую очередь об этом. А в ГАСИ, как правило, заносятся самые крупные взятки», — утверждает представитель проектного бюро. Корреспондент готов предоставить слово и представителями стройинспекции.

После ввода дома в эксплуатацию добиться от застройщика исправления недочетов в системе пожарной безопасности достаточно сложно, признают юристы. «В проектной документации закладывается оборудование, а потом оно куда-то пропадает. Смонтировали оборудование, сдали дом в эксплуатацию, сняли оборудование, перенесли в другой дом. Судиться с застройщиком можно, но в моей практике еще не было, чтобы такое дело доводили до конца, и застройщик возмещал убытки. Растраты ОСМД на суд будут очень серьезные — на экспертизы, на сбор документов, на юридическую поддержку в суде», — рассказала Корреспонденту юрист Наталья Жорова. Правда, по ее словам, встречаются случаи, когда жильцы за свой счет восстанавливали системы пожарной сигнализации, хоть это и недешевое удовольствие.

Вечная проблема

Кроме проблем с пожарной сигнализацией в ненадлежащем состоянии в большинстве киевских домов находится и система внутреннего и наружного пожаротушения — пожарные краны, гидранты, специальные трубопроводы. Особо плачевна ситуация в старых домах. «Как правило, все это разворовано», — говорит глава правления одного из ОСМД Киева Михаил Кальтагейсер.

Подтверждает наличие подобных проблем в разговоре с Корреспондентом и представитель коммунального предприятия Управляющая компания Дарницкого района Киева Олег Попенко. «В домах, которые находятся на обслуживании управляющей компании, пожарная сигнализация в таком себе состоянии. Управляющая компания получила дома в том состоянии, в котором они есть, ее же не могут оштрафовать за то, что 20 лет никто не занимался пожарной сигнализацией», — отмечает Попенко. По его словам, еще в 2008 году в Киеве должны были запустить программу восстановления систем пожарной сигнализации. Тогда на нее нужно было как минимум 400 млн грн, сейчас в три-четыре раза больше.

Так что с наведением порядка в сфере пожарной безопасности не спешат ни городские власти, ни ГСЧС, ни сами собственники недешевого жилья. Нет мотивирующих факторов. Разве что шевелиться народ начинает после жутких трагедий с гибелью людей. Хотя навести порядок в многоквартирном доме стоит не дороже нескольких квадратных метров в нем. Было бы распространено страхование квартир от пожара — страховщики живо бы нагнали страху на строительных и жэковских начальников. Но пока такие страховки — скорее экзотика, чем привычная практика.

Выход? Интересоваться состоянием противопожарных систем и тормошить свои ОСМД (ОСББ) или управляющую компанию.

Источник: korrespondent.net