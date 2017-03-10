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03. 10. 2017

Стрелку из Вегаса удалось ранить полицейского во время задержания

Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок оказал яростное сопротивление бойцам спецназа, которые пытались его задержать в номере отеля. Об этом рассказал местный шериф Джозеф Ломбардо, передает CNN.

По словам копа, Пэддок открыл огонь по полицейским и бойцам спецподразделения SWAT, когда те подошли к его номеру в отеле.  В результате, один из офицеров полиции был ранен в ногу при штурме.

В полиции считают, что стрелок был жив, когда полицейские первоначально попытались выйти с ним на контакт. 

При этом отмечается, что к тому времени, когда бойцы подразделений SWAT сломали дверь гостиничного номера, Пэддок уже был мертв.

Напомним, в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США.

Источник: korrespondent.net

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