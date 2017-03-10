В Донецкой области задержан начальник конвоя изолятора временного содержания Бахмутского отдела полиции за продажу ртути. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, о намерении полицейского продать ртуть правоохранителям сообщил местный житель.

Полицейского задержали "на горячем" сразу же после продажи 7 кг ртути. При задержании у него изъяли заранее идентифицированные 10 тыс. гривен, которые он получил от продажи ртути.

Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области полицейский пытался продать семь кило ртути

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее у жителя Северодонецка Луганской области изъяли 28 кг ртути.

Источник: korrespondent.net