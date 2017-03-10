Лента RSS
Подписаться на ленту
03 октября 2017, вторник, 10:44
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,3
03. 10. 2017

В Донецкой области полицейский пытался продать семь кило ртути

В Донецкой области задержан начальник конвоя изолятора временного содержания Бахмутского отдела полиции за продажу ртути. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, о намерении полицейского продать ртуть правоохранителям сообщил местный житель.

Полицейского задержали "на горячем" сразу же после продажи 7 кг ртути. При задержании у него изъяли заранее идентифицированные 10 тыс. гривен, которые он получил от продажи ртути.

Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области полицейский пытался продать семь кило ртути

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее у жителя Северодонецка Луганской области изъяли 28 кг ртути.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.