В Донецкой области задержан начальник конвоя изолятора временного содержания Бахмутского отдела полиции за продажу ртути. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, о намерении полицейского продать ртуть правоохранителям сообщил местный житель.
Полицейского задержали "на горячем" сразу же после продажи 7 кг ртути. При задержании у него изъяли заранее идентифицированные 10 тыс. гривен, которые он получил от продажи ртути.
Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области полицейский пытался продать семь кило ртути
Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.
Ранее у жителя Северодонецка Луганской области изъяли 28 кг ртути.
Источник: korrespondent.net