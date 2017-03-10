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03. 10. 2017

В Москве возобновилась волна звонков о "минировании"

В Москве во вторник, 3 октября, возобновились звонки о "минировании" зданий и организаций, сообщает Эхо Москвы.

В частности, сегодня после подобных сообщений проверяют два вуза, школу и жилой дом. Все они находятся в Северо-Восточном административном округе российской столицы.

По информации издания, накануне в Нижегородской области после подобных звонков проверили около 200 объектов.

"Волна анонимных звонков в российских городах идёт с 11 сентября. Официально спецслужбы никак не комментируют происходящее", - пишет издание.

Есть несколько версий причин телефонного терроризма, одна из них - недовольство выборами губернаторов.

Кроме того, российские СМИ сообщали, что за массовыми звонками о заложенных бомбах в регионах РФ и Москве может стоять международная хакерская группировка. По их информации, участники неизвестной международной хакерской группировки написали специальную программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные "кустовым способом" адреса объектов инфраструктуры, для звонков использовалась IP-телефония. При этом якобы звонки выполнялись из Брюсселя.

Также в ложных звонках о минировании обвиняли Украину и боевиков ИГИЛ.

Источник: korrespondent.net

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